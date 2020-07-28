Расизм, ключевая тема сегодняшних США, сильно отличается в англо-саксонском и германо-голландском исполнении, рассказал в интервью изданию Украина.ру левый политический философ Антон Розенвайн

Антон Розенвайн: Победит Трамп — протесты в США продолжатся, а если демократы — их жестко подавят © kp.ru

Противоречия между ними действительно существуют, и на разных этапах исторического процесса принимали разные формы. Например, накануне Второй Мировой войны, когда Америка колебалась в выборе стороны конфликта, именно германо-голландская Америка поддерживала прогерманскую позицию.

«Англо-саксонский расизм — это расизм садовника, обеспечивающего комфортную лужайку, чтобы благородные господа могли с удовольствием пить чай: где надо — подстрижем, где надо — выкорчуем, где надо — оставим запущенный угол и положим камень», — рассказал он.

Политическое проявление этого расизма — Ку-клукс-клан (ККК), организация масонского типа, куда входят представители всех классов и сословий — от работяги до сенатора, и цель которой обеспечить не изгнание, уничтожение, недопуск на подконтрольную территорию «нежелательного» элемента, а поддержание существующей социальной иерархии.

Расизм германо-голландский в принципе строится на евгенике, идее расового превосходства, а его задача — человек на своей земле. Организационно — это так называемые милици, патрулирующие улицы провинциальных городов, отлавливающие и передающие властям мигрантов, и т.п.

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