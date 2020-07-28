По его словам, англо-саксонская Америка — это просвещенная Америка побережья. Германо-голландская Америка — это Америка рэднеков и пуританских сект вроде амишей.
Противоречия между ними действительно существуют, и на разных этапах исторического процесса принимали разные формы. Например, накануне Второй Мировой войны, когда Америка колебалась в выборе стороны конфликта, именно германо-голландская Америка поддерживала прогерманскую позицию.
«Англо-саксонский расизм — это расизм садовника, обеспечивающего комфортную лужайку, чтобы благородные господа могли с удовольствием пить чай: где надо — подстрижем, где надо — выкорчуем, где надо — оставим запущенный угол и положим камень», — рассказал он.
Политическое проявление этого расизма — Ку-клукс-клан (ККК), организация масонского типа, куда входят представители всех классов и сословий — от работяги до сенатора, и цель которой обеспечить не изгнание, уничтожение, недопуск на подконтрольную территорию «нежелательного» элемента, а поддержание существующей социальной иерархии.
Расизм германо-голландский в принципе строится на евгенике, идее расового превосходства, а его задача — человек на своей земле. Организационно — это так называемые милици, патрулирующие улицы провинциальных городов, отлавливающие и передающие властям мигрантов, и т.п.
Полностью интервью можно прочитать здесь.