Участник президентской кампании в Белоруссии Валерий Цепкало как политик потерпел фиаско. В истории с его отъездом в Россию всплывает много вранья, и он сам себе противоречит. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: России не надо думать, что страны бывшего СССР никуда не уйдут от нее © Facebook, Алексей Дзермант

Эксперт, в частности, отметил, что в интервью РБК Цепкало вообще заявил, что дружит с членом британского парламента, и что этот британский парламентарий якобы просил его стать президентом Белоруссии, чтобы улучшить отношения России и Великобритании.

«То есть он сам на себя наговаривает какой-то ерунды, после которой его всерьез воспринимать сложно. В этой связи его заявления о том, что ему якобы кто-то угрожал, тоже воспринимаются странно», — указал Дзермант.

По его мнению, Цепкало обижен, что был уволен из Парка высоких технологий из-за коррупционных скандалов, что у него не получилось стать кандидатом от бывшей номенклатуры, и поэтому сейчас он обвиняет в этом режим и всячески пытается ему навредить.

Наверное, в Москве он найдет себе каких-то единомышленников, но вряд ли российский истеблишмент будет делать на него ставку, добавил политолог.