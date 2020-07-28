Ранее Цепкало заявлял, что уехал в Россию после того, как ему сообщили о готовящемся аресте, и после того, как возникла угроза для детей. Он добавил, что выбрал Россию потому, что это единственная страна, с которой можно свободно пересечь границу из Белоруссии.
Эксперт, в частности, отметил, что в интервью РБК Цепкало вообще заявил, что дружит с членом британского парламента, и что этот британский парламентарий якобы просил его стать президентом Белоруссии, чтобы улучшить отношения России и Великобритании.
«То есть он сам на себя наговаривает какой-то ерунды, после которой его всерьез воспринимать сложно. В этой связи его заявления о том, что ему якобы кто-то угрожал, тоже воспринимаются странно», — указал Дзермант.
По его мнению, Цепкало обижен, что был уволен из Парка высоких технологий из-за коррупционных скандалов, что у него не получилось стать кандидатом от бывшей номенклатуры, и поэтому сейчас он обвиняет в этом режим и всячески пытается ему навредить.
Наверное, в Москве он найдет себе каких-то единомышленников, но вряд ли российский истеблишмент будет делать на него ставку, добавил политолог.