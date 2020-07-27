Глава комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что намерен инициировать законопроект, регулирующий создание свободных экономических зон (СЭЗ) на базе городов и регионов, где госшахты являются бюджетообразующими и могут быть закрыты в процессе оптимизации угольных мощностей, передает 112.ua 27 июля

«Очевидно, что нам нужно принимать какое-то решение по шахтам, по шахтерским регионам и городам. По моему мнению, наиболее правильным в этом случае является движение в сторону создания выбора для людей, что означает чтобы там появлялись новые рабочие места. Поэтому, я буду инициировать законопроект, в отношении создания определенных свободных экономических зон на базе шахтерских городов и шахтерских регионов. Также, он будет включать льготы по присоединению к инфраструктуре. Мы хотим таким образом стимулировать появление новых предприятий: заводов, фабрик. Это даст новые рабочие места», — сказал чиновник.

Он отказался уточнить детали готовящегося законопроекта, пообещав сделать это в сентябре.

Меркель поможет Киеву ликвидировать десятки украинских городов - и.о. главы Минэнерго © пресс-служба президента Украины Ольга Буславец.

По ее словам, было получено одобрение этой программы ликвидации от канцлера Германии Ангелы Меркель.

Тогда Буславец признала, что власти не понимают, как защитить людей, которые останутся без средств к существованию после закрытия шахт.

Тем не менее, договоренности с Германией уже достигнуты: ФРГ поможет ликвидировать шахты, был даже телефонный разговор с Ангелой Меркель об этом, сказала Буславец.

Она также отметила, что моногорода для первой ликвидации пока не определили.