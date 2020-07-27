Если между Россией и Белоруссией будет уменьшаться уровень кооперации в области технологий и экономики, люди больше будут ориентироваться на те регионы, где они могут это все получить: на Китай и на Западную Европу. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: России не надо думать, что страны бывшего СССР никуда не уйдут от нее © Facebook, Алексей Дзермант

«Постоянно должны быть какие-то истории успеха, в которые должны вовлекаться большие массы людей, особенно молодежь. Тогда можно будет быть спокойным о том, что Белоруссия в принципе будет союзной и дружественной России», — считает Дзермант.

При этом он добавил, что белорусские элиты и общество сделали самостоятельный выбор о том, что их государство хочет иметь дружественные и союзнические отношения с Россией и будет дорожить этими отношениями, потому что от них многое зависит.