Поэтому, подчеркнул эксперт, нужно искать точки роста, где оба государства могут соприкасаться, где их интересы могут развиваться в одном ключе, и вокруг этого выстраивать какой-то гражданский активизм и обращать на это внимание СМИ.
«Постоянно должны быть какие-то истории успеха, в которые должны вовлекаться большие массы людей, особенно молодежь. Тогда можно будет быть спокойным о том, что Белоруссия в принципе будет союзной и дружественной России», — считает Дзермант.
При этом он добавил, что белорусские элиты и общество сделали самостоятельный выбор о том, что их государство хочет иметь дружественные и союзнические отношения с Россией и будет дорожить этими отношениями, потому что от них многое зависит.