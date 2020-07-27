Украинская полиция уже четвертые сутки не может поймать Романа Скрипника, который 23 июля в Полтаве захватил в заложники полицейского, сообщила пресс-служба полиции Полтавской области 27 июля

«Все мероприятия продолжаются ежедневно. Сотрудники полиции продолжают прочесывать поля, лесопосадки и населенные пункты», — сообщили в пресс-службе.

Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник © Департамент уголовного розыска Украины | Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк

По ее данным, 23 июля сотрудники уголовного розыска Полтавской области проводили операцию по задержанию человека, который подозревается в краже автомобилей.

Во время его задержания этот человек успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции.

Позже вместо сотрудника полиции в заложники был взят начальник уголовного розыска. Также преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу и выехал за его пределы.

Позднее Скрипник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке, захваченный в заложники офицер не пострадал. Если его поймают, его ждет наказание вплоть до пожизненного заключения.