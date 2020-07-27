Украинские власти любят намекать на наличие у них нового оружия, при помощи которого они могут ударить по Крымскому мосту. Однако им следует помнить о последствиях воплощения подобных идей в жизнь. Такое мнение выразил политический аналитик Евгений Сатановский в своем Telegram

Сатановский рассказал, с чем связаны последние обострения в Белоруссии, Армении и Польше © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Алексей Неижпапа заявлял, что ракетные комплексы «Нептун», которые Украина позиционирует как «убийц» Крымского моста, заступят на службу уже в 2021 году.

В случае нападения на Россию, продолжил эксперт, Украины как отдельного независимого государства в нынешнем виде больше не будет: на большей части украинской территории возникнет «приросшая Новороссия», а «незалежная» Украина сожмется до размеров Эфиопии.

Новой столицей микрогосударства, в которое превратится напавшая на Россию Украина, может стать поселок городского типа Крыжополь в Винницкой области, который, как считает политолог, подходит по названию и по сути.

Непродолжительный период нахождения Крыма в составе Украины Сатановский сравнил с детской «игрой чужими пасочками», отметив, что эта часть истории ничего хорошего Крыму не принесла, а реальным развитием региона занялась только Россия после воссоединения.