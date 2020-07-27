Ранее командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа заявлял, что ракетные комплексы «Нептун», которые Украина позиционирует как «убийц» Крымского моста, заступят на службу уже в 2021 году.
В случае нападения на Россию, продолжил эксперт, Украины как отдельного независимого государства в нынешнем виде больше не будет: на большей части украинской территории возникнет «приросшая Новороссия», а «незалежная» Украина сожмется до размеров Эфиопии.
Новой столицей микрогосударства, в которое превратится напавшая на Россию Украина, может стать поселок городского типа Крыжополь в Винницкой области, который, как считает политолог, подходит по названию и по сути.
Непродолжительный период нахождения Крыма в составе Украины Сатановский сравнил с детской «игрой чужими пасочками», отметив, что эта часть истории ничего хорошего Крыму не принесла, а реальным развитием региона занялась только Россия после воссоединения.