Он выразил уверенность, что певица, скорее всего, сделала бандажирование желудка.
«Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка. Это вмешательство дает возможность сбросить до 50% веса. Если происходит большая потеря веса 60-80% можно говорить о других более серьезных хирургических методах (рукавной гастропластике или шунтированию желудка)», — рассказал он.
Также, по его словам, бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, при этом ничего не удаляя. В верхней части желудка хирург формирует мини-желудок, на остальную часть накладывается силиконовое кольцо, которое выполняет функцию бандажа.