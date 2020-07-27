Певица Лолита Милявская заявила, что потеряла вес благодаря эндокринологу, однако врачи уверены, что потерять столько веса естественным путем в ее возрасте невозможно. Об этом 27 июля сайту «Собеседник» рассказал пластический хирург Владимир Плахотин

Он выразил уверенность, что певица, скорее всего, сделала бандажирование желудка. Лолита шокировала подписчиков отрезанной головой © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка. Это вмешательство дает возможность сбросить до 50% веса. Если происходит большая потеря веса 60-80% можно говорить о других более серьезных хирургических методах (рукавной гастропластике или шунтированию желудка)», — рассказал он.

Также, по его словам, бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, при этом ничего не удаляя. В верхней части желудка хирург формирует мини-желудок, на остальную часть накладывается силиконовое кольцо, которое выполняет функцию бандажа.