На Украине огромные масштабы приобрело оглупление масс, рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист и общественный деятель из Житомира Сергей Форест

Сергей Форест: Оглупление масс огромно, телевизор делает свою работу © Facebook, Сергей Форест

Людям вряд ли стоит ждать каких-то улучшений, удавка на шее у малого и среднего бизнеса будет затягиваться, пока каждый думающий украинец не поймёт, что олигархат рано или поздно доберётся и до него лично, до его магазинчика, до его лавки, и уничтожит эту лавку.

«За соседа вряд ли кто пойдёт бороться, у нас ведь исповедуют многие религию — «моя хата с краю». Такая вот психология. И не выйдут из-за роста тарифов. У нас в Житомире сейчас опять хотят повышать цены на проезд. Люди это проглотят. А вот, например, в Армении из-за роста тарифов на электроэнергию на 15%, если не ошибаюсь, люди массово вышли протестовать. Конечно, там была какая-то организация. Но у нас в разы цены повышают, и… все молчат», — сетует журналист.

Не готовы идти на баррикады и приносить себя в жертву и лидеры левых партий. Сергей Фрест считает, что на Украине неизбежен социальный взрыв, так как экономическая ситуация ухудшается.

Полностью интервью можно прочитать здесь.