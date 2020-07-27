«Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки. Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства», — цитирует агентство документ.
В заявлении отмечается, что наблюдатели представительства ДНР в СЦКК зафиксировали несколько взрывов близ поселка Водяное.
«Мы расцениваем сегодняшнее заявление… как информационную провокацию украинской стороны», — заявил представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.
Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР неукоснительно выполняют приказ о соблюдении режима прекращения огня.
Ранее украинское командование заявило о нарушениях ополченцами вступившего в силу бессрочного перемирия в Донбассе.