«Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки. Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства», — цитирует агентство документ.

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© РИА Новости, Владимир Трефилов
В заявлении отмечается, что наблюдатели представительства ДНР в СЦКК зафиксировали несколько взрывов близ поселка Водяное.

«Мы расцениваем сегодняшнее заявление… как информационную провокацию украинской стороны», — заявил представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.

Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР неукоснительно выполняют приказ о соблюдении режима прекращения огня.

Ранее украинское командование заявило о нарушениях ополченцами вступившего в силу бессрочного перемирия в Донбассе. 