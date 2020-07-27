В Донецке и Луганске назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, сообщает Интерфакс 27 июля со ссылкой на заявления Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР)

«Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки. Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства», — цитирует агентство документ. Политолог Денисов сказал, почему нужно снять розовые очки в отношении будущего ДНР/ЛНР © РИА Новости, Владимир Трефилов «Мы расцениваем сегодняшнее заявление… как информационную провокацию украинской стороны», — заявил представитель НМ ЛНР Яков Осадчий. Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР неукоснительно выполняют приказ о соблюдении режима прекращения огня. Ранее украинское командование заявило о нарушениях ополченцами вступившего в силу бессрочного перемирия в Донбассе.