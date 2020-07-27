Люди пожаловались в полицию на мужчину, который вел себя так, будто он находится под воздействием наркотических веществ. Они заявили, что он портит им вид из окна. Мужчина сидел на лавочке у подъезда.
Судя по видео, которое содержит ненормативную лексику, за мужчину вступилась молодая мама. Полицейские за вмешательство пытались надеть на нее наручники. Девушка сопротивлялась и кричала, что ей больно и у нее дома ребенок.
В ситуацию вмешалась пенсионерка, которая пыталась помочь женщине. Но полицейские задержали и ее, применив газовый баллончик.
«Весь этот арт-хаус происходил на фоне наркомана, который от полученного прихода активно дергался на скамейке», — говорится в подписи к видео.
Пока правоохранители разбирались с женщинами, мужчина вскочил и убежал.