Группа полицейских пыталась задержать в Кременчуге Полтавской области наркомана, но тот убежал, после этого они задержали женщин, которые за него заступились. Видео инцидента 27 июля опубликовано в Telegram-канале «Украина Новости»

Люди пожаловались в полицию на мужчину, который вел себя так, будто он находится под воздействием наркотических веществ. Они заявили, что он портит им вид из окна. Мужчина сидел на лавочке у подъезда. «Полтавского террориста» не могут поймать уже четвертый день © Департамент уголовного розыска Украины | Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк

Судя по видео, которое содержит ненормативную лексику, за мужчину вступилась молодая мама. Полицейские за вмешательство пытались надеть на нее наручники. Девушка сопротивлялась и кричала, что ей больно и у нее дома ребенок.

В ситуацию вмешалась пенсионерка, которая пыталась помочь женщине. Но полицейские задержали и ее, применив газовый баллончик.

«Весь этот арт-хаус происходил на фоне наркомана, который от полученного прихода активно дергался на скамейке», — говорится в подписи к видео.

Пока правоохранители разбирались с женщинами, мужчина вскочил и убежал.