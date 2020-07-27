Полиция задержала мужчину с боеприпасами на железнодорожной станции Граково в Харьковской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Национальной полиции
Отмечается, что задержанным оказался местный житель 1975 года рождения. У него изъяли три гранаты с запалами, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм.
Он рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма.
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