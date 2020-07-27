Конфликт двух собутыльников под Ивано-Франковском был разрешен с помощью гранаты
Конфликт двух собутыльников под Ивано-Франковском был разрешен с помощью гранаты
© commons.wikimedia.org, пехотинец
Отмечается, что задержанным оказался местный житель 1975 года рождения. У него изъяли три гранаты с запалами, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм. 

Он рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма.    