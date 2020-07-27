Полиция задержала мужчину с боеприпасами на железнодорожной станции Граково в Харьковской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Национальной полиции

Украина.ру на Youtube «То, что мы видели, было большим шоу» — Семен Уралов о луцком террористе