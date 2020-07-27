Гюльдере рассказал, что системы беспилотных летательных аппаратов Bayraktar уже были закуплены Украиной.

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© РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Также обсуждается совместная разработка даже еще более мощных систем, и даже, производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве, включая и этот конкретный элемент», — заявил он.

Кроме того, по его словам, есть еще проекты в оборонно-промышленном сотрудничестве, которые планируется реализовать в ближайшее время. Однако открыто о них посол говорить отказался.    