Посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве. Об этом 27 июля он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина

Гюльдере рассказал, что системы беспилотных летательных аппаратов Bayraktar уже были закуплены Украиной. Советник Эрдогана заговорил о признании Крыма российским: названо условие © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Также обсуждается совместная разработка даже еще более мощных систем, и даже, производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве, включая и этот конкретный элемент», — заявил он.

Кроме того, по его словам, есть еще проекты в оборонно-промышленном сотрудничестве, которые планируется реализовать в ближайшее время. Однако открыто о них посол говорить отказался.