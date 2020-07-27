Согласно представленной статистике, на Украине запросы BDSM-тематики на 23% популярнее, чем в среднем по миру.
По уровню интереса к БДСМ Украина отстает от Словакии, но опережает Южную Корею.
Первое место в этом рейтинге занял Гонгонг — по информации сайта, БДСМ-контент ищут 67% местных жителей.
Второе место в рейтинге отведено жителям Швейцарии — 54% жителей страны, интересующихся контентом для взрослых, отдают предпочтение подобным роликам.
Третье место в рейтинге заняли жители Германии — каждый второй немец, посещающий сайт для взрослых, вводит в строку поиска запрос о контенте с БДСМ.
Минимальный интерес к этому жанру проявляют французы — только 8% жителей страны, которые пользуются услугами порносайта, ищут видео с элементами БДСМ.
БДСМ — форма сексуальных отношений, которые включают ролевые игры с элементами доминирования и подчинения.