Украина заняла 15-е место в рейтинге стран, жители которых наиболее активно интересуются видео с элементами БДСМ. Об этом на днях сообщили на сайте Pornhub

Порно, игры и настоящая любовь. В чем помогла пандемия миру © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

По уровню интереса к БДСМ Украина отстает от Словакии, но опережает Южную Корею.

Первое место в этом рейтинге занял Гонгонг — по информации сайта, БДСМ-контент ищут 67% местных жителей.

Второе место в рейтинге отведено жителям Швейцарии — 54% жителей страны, интересующихся контентом для взрослых, отдают предпочтение подобным роликам.

Третье место в рейтинге заняли жители Германии — каждый второй немец, посещающий сайт для взрослых, вводит в строку поиска запрос о контенте с БДСМ.

Минимальный интерес к этому жанру проявляют французы — только 8% жителей страны, которые пользуются услугами порносайта, ищут видео с элементами БДСМ.

БДСМ — форма сексуальных отношений, которые включают ролевые игры с элементами доминирования и подчинения.