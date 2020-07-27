Работы по установке флагштока продолжаются на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле монументальной скульптуры «Родины-матери». Об этом на днях сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Мэр города Виталий Кличко в Facebook опубликовал видео в формате 360 градусов. Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру © CC0, Pixabay

«Сегодня мы работаем над тем, чтобы в Киеве появился и самый главный флаг страны… Поднять главный флаг мы планируем 23 августа, в День Государственного флага Украины. Здесь, в символическом месте — на Печерских холмах. Флаг будет виден из многих точек столицы», — написал Кличко.

Высота флагштока будет почти 90 метров, а полотнище флага — размером 16 на 24 метра. Проект по установке флагштока — благотворительный. Средства собрал фонд «Будущий Киев».