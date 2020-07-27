Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ставила следователем задачу во что бы то ни стало «поймать» Петра Порошенко. Об этом 27 июля в интервью европейскому изданию Euaractiv сообщил бывший руководитель следственной группы по делам Петра Порошенко Олег Корецкий, которого уволили на прошлой неделе по сокращению штата

Корецкий подчеркивает, что в делах против Порошенко не видит состава преступления и неоднократно обращался к руководству Госбюро расследований по их закрытию. Экс-депутат рассказал, как Порошенко унижался перед Януковичем ради должности мэра Киева © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Существуют допустимые сроки, и когда все возможные действия сделаны, дальше можно не расследовать… Сегодня там вообще нет ничего, что следует исследовать. Это все было расследовано полностью, и нет никакого состава преступления», — сказал он.

Кроме того, по его словам, на него оказывали давление, чтобы расследовать дело телеканала «Прямой», который связывают с Порошенко.

Корецкий считает, что настоящей причиной его увольнения стало то, что новому руководству «не нужны государственные служащие, которые говорят правду и не слушают их, а нужны просто послушные люди, которые будут делать то, что они говорят».