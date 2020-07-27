«Из-за того, что изолировали людей, они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год у них очень сильное падение. Ну подставьте плечо. Они же платят за это. Продайте туда сельхозпродукцию, продукты питания. Они будут в цене», — сказал Лукашенко.
Выступая в Гомельской области, он отметил, что Гомель и область имеют самые тесные связи сразу с двумя братскими для Белоруссии странами — Россией и Украиной.
«Надо этим пользоваться — от продажи сельхозтехники до поставки продовольствия», — отметил Лукашенко.
Он также напомнил, что, по прогнозам ООН, в ближайшее время до миллиарда человек в мире будут голодать, поэтому «нельзя бросать сельское хозяйство», поскольку продукты питания и все, что связано с сельским хозяйством, будет в цене.