Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных сельхозпроизводителей активизировать поставки продуктов питания на Украину, где из-за пандемии коронавируса сократилось производство в сельском хозяйстве, сообщает fixygen.ua 27 июля со ссылкой на пресс-службу главы государства

«Из-за того, что изолировали людей, они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год у них очень сильное падение. Ну подставьте плечо. Они же платят за это. Продайте туда сельхозпродукцию, продукты питания. Они будут в цене», — сказал Лукашенко.

Скачко объяснил, что станет с Лукашенко, если он будет шататься от русофильства к русофобии © AP, Sergei Grits

«Надо этим пользоваться — от продажи сельхозтехники до поставки продовольствия», — отметил Лукашенко.

Он также напомнил, что, по прогнозам ООН, в ближайшее время до миллиарда человек в мире будут голодать, поэтому «нельзя бросать сельское хозяйство», поскольку продукты питания и все, что связано с сельским хозяйством, будет в цене.