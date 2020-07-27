«Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования и просчитывать свои возможность на несколько шагов вперед», — заявила она.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию.
На этапе с 2020 по 2024 год в ЕС предусматривается установка водородных электролизеров. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы.