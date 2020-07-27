Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода. Об этом 27 июля сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Дания дала добро на «Северный поток — 2», Германия откажется от углеводородов. Обзор энергорынка © AP, Keith Srakocic

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию.

На этапе с 2020 по 2024 год в ЕС предусматривается установка водородных электролизеров. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы.