Вспышка коронавируса произошла на ферме рядом с городом Мамминг, в немецкой федеральной земле Бавария, среди сезонных работников, в числе которых оказались украинцы. Об этом 26 июля заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, передает Укринформ

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