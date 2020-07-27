Вспышка коронавируса произошла на ферме рядом с городом Мамминг, в немецкой федеральной земле Бавария, среди сезонных работников, в числе которых оказались украинцы. Об этом 26 июля заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, передает Укринформ
«Среди инфицированных — сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины», — сообщил Бумедер.
Весь персонал предприятия отправили на карантин. На этой ферме инфицированы по меньшей мере 174 сезонных рабочих. Почти 500 работникам запрещено покидать помещение. Их обеспечивают всем необходимым.
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