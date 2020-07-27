Названо число умерших от коронавируса украинцев
Названо число умерших от коронавируса украинцев
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
«Среди инфицированных — сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины», — сообщил Бумедер.

Весь персонал предприятия отправили на карантин. На этой ферме инфицированы по меньшей мере 174 сезонных рабочих. Почти 500 работникам запрещено покидать помещение. Их обеспечивают всем необходимым.    