Силы, которые надеются преобразовать русское большинство граждан Украины в антирусское, уже достали русское большинство настолько, что вряд ли смогут всерьез надеяться на удержание власти. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Преобразователи русского большинства в Украине в антирусское уже достали это самое большинство © РИА Новости, Александр Натрускин Владимир Зеленский на выборах набрал почти три четверти голосов, что примерно соответствует нынешней доли русских в населении Украины без учета Крыма и восставшего Донбасса.

И то, что Зеленский продолжает прежнюю политику, по его мнению, на самом деле неизбежно, поскольку единственный способ удержать Украину отдельной от остальной России — это внушение русскому большинству, что оно антирусское.

«Отсюда и перевод всего преподавания на украинский диалект русского языка, разработанный совершенно сознательно и целенаправленно так, чтобы русским сложнее было его понять. Это нечто вроде блатной фени. Подобраны незнакомые слова, но синтаксис, структура языка остались русскими. Отсюда и постоянное провоцирование конфликтов с остальной Россией, не только с Российской Федерацией, но и с Белоруссией, например», — указал Вассерман.

Понятно, что любой правитель Украины, желающий числиться хотя бы формально независимым, вынужден действовать против интересов народа, но народ вряд ли будет до бесконечности терпеть действия против своих интересов, добавил публицист.

Воссоединение Украины с остальной Россией необходимо, а необходимость рано или поздно находит себе возможность, заключил собеседник издания.