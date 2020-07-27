Причем артистка не делает поправку на кризисные времена, поэтому в ближайшие полтора года будет сидеть без денег, рассказал генеральный директор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов в интервью kp.ru 27 июля

«Да она уже столько не стоит» - музыкальный критик о «бедствующей» Ротару © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«У нас каждый год проводились различные гала-ужины, куда элита приезжала на дорогих машинах: у мужчин дорогие часы, дамы в «Шопарде». Для чего это нужно? Чтобы пустить пыль в глаза, что ты надежный партнер. То есть крутая тачка и бриллианты были символом надежного партнерства. Так же и со звездами. Если у тебя поет Пугачева или Ротару, значит, ты на коне», — сказал Морозов.

Знаменитые в «нулевых» олигархи избаловали весь шоу-бизнес, добавил он, уточнив, что сейчас эти богачи в бегах, однако артисты по-прежнему требуют такие же большие гонорары.