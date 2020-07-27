Он отметил, что в 1998 году стоимость концерта Ротару составляла $17 тыс., а сейчас эта сумма в четыре раза больше. По его словам, во всем виноваты российские бизнесмены, которые хотели «пустить пыль в глаза» своим партнерам.
«У нас каждый год проводились различные гала-ужины, куда элита приезжала на дорогих машинах: у мужчин дорогие часы, дамы в «Шопарде». Для чего это нужно? Чтобы пустить пыль в глаза, что ты надежный партнер. То есть крутая тачка и бриллианты были символом надежного партнерства. Так же и со звездами. Если у тебя поет Пугачева или Ротару, значит, ты на коне», — сказал Морозов.
Знаменитые в «нулевых» олигархи избаловали весь шоу-бизнес, добавил он, уточнив, что сейчас эти богачи в бегах, однако артисты по-прежнему требуют такие же большие гонорары.