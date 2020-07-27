Полиция в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области задержала мужчину, который во время застолья взорвал гранату, потому что поссорился с владельцем дома. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба полиции

В Винницкой области мужчина раскрашивал боевые гранаты в цвета украинского флага © Facebook, Поліція Вінницької області

Предварительно установлено, что мужчины распивали алкогольные напитки в доме 51-летнего хозяина. Во время застолья между ними возник словесный конфликт, из-за чего 39-летний гость вытащил из кармана РГД-5, вынул предохранительную чеку и положил ее на стол.

«В результате подрыва гранаты пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, множественных осколочных ранений грудной клетки, живота, головы и нижних конечностей, травматический шок второй степени», — говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: законченное покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) и незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263). Задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.