Чисто экономически у России нет шансов вернуть Украину в сферу своего влияния, потому что сейчас большая часть производств, которые были интересны для России на Украине, так или иначе выведены из строя либо в самой РФ созданы аналогичные. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Преобразователи русского большинства в Украине в антирусское уже достали это самое большинство © РИА Новости, Александр Натрускин

Но когда «террористы», захватившие Киев в феврале 14-го года, запретили украинским заводам поставлять оборонную продукцию в РФ, завод, связанный с КБ Климова в Петербурге, по его словам, немедленно освоил самостоятельное производство.

«Более того, значительная часть специалистов из Запорожья, понимая, что на старом месте им ничего не светит, перебралась на тот же завод в Санкт-Петербург», — указал Вассерман.

Единственный сейчас способ возрождения экономики Украины — это вступление всей Украины в состав Российской Федерации в виде Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов, только тогда власти РФ будут заинтересованы в развитии этой части своей экономики, добавил публицист.