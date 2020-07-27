Например, пояснил эксперт, большую часть реактивных двигателей, разработанных конструкторским бюро Климова в Санкт-Петербурге, производили на запорожском моторном заводе, известном как «Мотор-Сич».
Но когда «террористы», захватившие Киев в феврале 14-го года, запретили украинским заводам поставлять оборонную продукцию в РФ, завод, связанный с КБ Климова в Петербурге, по его словам, немедленно освоил самостоятельное производство.
«Более того, значительная часть специалистов из Запорожья, понимая, что на старом месте им ничего не светит, перебралась на тот же завод в Санкт-Петербург», — указал Вассерман.
Единственный сейчас способ возрождения экономики Украины — это вступление всей Украины в состав Российской Федерации в виде Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов, только тогда власти РФ будут заинтересованы в развитии этой части своей экономики, добавил публицист.