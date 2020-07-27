«За такое "Динамо" никто не будет болеть. Бойкотирование матчей — не совсем правильный вариант в сложившейся ситуации. Но мы выскажем свою точку зрения. Она заключается в том, что руководство клуба должно измениться. Речь не о Мирче Луческу, а о руководителях "Динамо".
По его словам, встречу болельщиков с президентом клуба Игорем Суркисом трудно назвать диалогом. Декстер заявил — даже если Луческу выведет «Динамо» в Лигу чемпионов или добьется каких-то успехов, это все равно будет восприниматься фанатами, будто о них вытерли ноги.
В ответ на вопрос, что должен сделать румынский специалист, чтобы его все-таки приняли болельщики, Декстер ответил: написать заявление об отставке.