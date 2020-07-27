Лидер ультрас киевского «Динамо» Алексей Декстер заявил, что никто не будет поддерживать столичный клуб во главе с Мирчей Луческу. Об этом 26 июля сообщил «Профутбол»

«Я в этот клуб вх***ил полтора миллиарда!». Владелец киевского «Динамо» жестко ответил болельщикам за Луческу © Илья Хохлов

По его словам, встречу болельщиков с президентом клуба Игорем Суркисом трудно назвать диалогом. Декстер заявил — даже если Луческу выведет «Динамо» в Лигу чемпионов или добьется каких-то успехов, это все равно будет восприниматься фанатами, будто о них вытерли ноги.

В ответ на вопрос, что должен сделать румынский специалист, чтобы его все-таки приняли болельщики, Декстер ответил: написать заявление об отставке.