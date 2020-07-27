США противостоят России потому, что Россия является единственной страной, способной кому угодно предоставить военные гарантии против Америки. Основным же своим экономическим конкурентом США видят Китай. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Захват автобуса в Луцке, итоги правления партии «Слуга народа», война США и Китая © Кадр из видео Украина.ру

«Ну вот в последнее время только с газом вступили в конкуренцию, и то непонятно, как долго это будет продолжаться. С США двусторонний товарооброт минимальный. Поэтому Россия для них в этом плане не конкурент. В этом плане мы могли бы жить на одной планете и не знать друг о друге. Мы для них являемся серьезнейшим военно-политическим конкурентом», — уточнил Ищенко.

План США по установлению мирового господства состоял в том, чтобы устроить массированное давление на Россию, которая является связующим звеном между Европой и Китаем, указал политолог.

Однако, по его мнению, внутренняя стабильность России, самодостаточность ее экономики и военная сила привели к провалу американской стратегии.