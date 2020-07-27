Эксперт пояснил, что Россия для Вашингтона не принципиальна как экономический противник, потому что российская экономика во многом самодостаточна, а на мировых рынках в основном торгует теми товарами, которые не конкурируют с американскими.
«Ну вот в последнее время только с газом вступили в конкуренцию, и то непонятно, как долго это будет продолжаться. С США двусторонний товарооброт минимальный. Поэтому Россия для них в этом плане не конкурент. В этом плане мы могли бы жить на одной планете и не знать друг о друге. Мы для них являемся серьезнейшим военно-политическим конкурентом», — уточнил Ищенко.
План США по установлению мирового господства состоял в том, чтобы устроить массированное давление на Россию, которая является связующим звеном между Европой и Китаем, указал политолог.
Однако, по его мнению, внутренняя стабильность России, самодостаточность ее экономики и военная сила привели к провалу американской стратегии.