«Укрпочта» закупила 400 пистолетов для проекта передвижных отделений, которые планируют выдать водителям-сопроводителям. Об этом 27 июля заявила пресс-служба компании в комментарии УНН

Политолог Бизяев: Неопределенность и незаконный оборот оружия порождают таких, как луцкий террорист Максим Плохой © Facebook, Руслан Бизяев

По словам представителей компании, пистолетами будут пользоваться водители-сопроводители, на которых будет возложена обязанность по защите материальных и денежных ценностей. Перед получением оружия работники должны будут пройти медицинское и психиатрическое обследование, получить допуск у участкового, пройти обучение по пользованию оружием и сдать экзамен.

В компании добавили, что они также провели тендер на закупку 500 бронежилетов для своих сотрудников.