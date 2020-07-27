«"Укрпочта" провела закупку для 6 областей, где будет 500 маршрутов передвижных отделений. Тендер на обеспечение компании пистолетами провели через систему электронных закупок Prozorro и теперь «Укрпочта» ожидает их поставки», — говорится в сообщении.
По словам представителей компании, пистолетами будут пользоваться водители-сопроводители, на которых будет возложена обязанность по защите материальных и денежных ценностей. Перед получением оружия работники должны будут пройти медицинское и психиатрическое обследование, получить допуск у участкового, пройти обучение по пользованию оружием и сдать экзамен.
В компании добавили, что они также провели тендер на закупку 500 бронежилетов для своих сотрудников.