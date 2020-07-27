Новым государственным секретарем МИД Франции стал 37-летний Клеман Бон, который заменил на этом посту Амели де Моншален.
В компетенцию чиновника входит формирование политики Франции в отношении Украины, а также проработка политики президента страны Эммануэля Макрона на европейской арене по широкому спектру вопросов — от переговоров по Brexit до реформы еврозоны.
До своего назначения в МИД Франции не занимал государственные должности, однако работал советником по бюджету при бывшем премьер-министре от социалистов Жане-Марке Эро, а также в команде Макрона в Минэкономики.