Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) в день престольного праздника в Свято-Покровском храме Московского патриархата в Новоживотове Винницкой области предприняли попытку его захвата. Об этом 26 июля сообщил сайт Союза православных журналистов

По словам свидетелей, представители ПЦУ столпились на лестнице храма и попытались сорвать замки и проникнуть внутрь. Они срезали болгаркой замки на веранде, а позднее проникли в храм Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. «Священник» ПЦУ предрек «ошеломительную победу Пороху и порохоботам» © Стрингер

«Настоятель храма и 50-60 прихожан УПЦ начали служить акафист и литургию. Во двор храма пришли сторонники ПЦУ и поставили прямо перед верующими палатку, начали молиться. Прибыла полиция. Перед Таинством Причащения активисты раскольничьей структуры ринулись к дверям и зашли в храм. Полиция стояла сбоку, смотрела и ничего не делала», — рассказал благочинный Оратовского района Винницкой области протоиерей Дмитрий Цмокало.

Священнослужитель отметил, что полиция пропустила представителей ПЦУ в храм, но не пустила туда же верующих УПЦ, которые хотели сфотографировать происходящее. Настоятель и верующие УПЦ написали заявления в полицию о незаконных действиях и о бездействии правоохранительных органов.