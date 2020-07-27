«Когда мы справимся с угрозами (прежде всего исламской и китайской), а на это уйдет большой кусок XXI века, тогда и поговорим (или наши дети поговорят). В целом у меня ощущение серьезного кризиса западной модели — мы разучились верить в себя и не бояться отстаивать свой образ жизни. Одни разговоры про то, что надо что-то сделать, как в Китае, вызывают у меня ужасный смех. Или скорее смеховой ужас», — рассказал собеседник издания.
По его словам, если западная модель все еще для многих людей привлекательна, то это вопрос пропорции, сравнения, реляции, из того, что есть, это лучший вариант.
Это все еще, как очень синтетично сказал покойный президент Лех Качиньский, «самая благоприятная среда для жизни человека», утверждает Якуб Корейба.
Полностью интервью можно прочитать здесь.