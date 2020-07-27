«Когда мы справимся с угрозами (прежде всего исламской и китайской), а на это уйдет большой кусок XXI века, тогда и поговорим (или наши дети поговорят). В целом у меня ощущение серьезного кризиса западной модели — мы разучились верить в себя и не бояться отстаивать свой образ жизни. Одни разговоры про то, что надо что-то сделать, как в Китае, вызывают у меня ужасный смех. Или скорее смеховой ужас», — рассказал собеседник издания.

Якуб Корейба: Русские, живущие вне России, иногда больше русские, чем в самой России
Якуб Корейба: Русские, живущие вне России, иногда больше русские, чем в самой России
© из архива Якуба Корейбы
По его словам, если западная модель все еще для многих людей привлекательна, то это вопрос пропорции, сравнения, реляции, из того, что есть, это лучший вариант.

Это все еще, как очень синтетично сказал покойный президент Лех Качиньский, «самая благоприятная среда для жизни человека», утверждает Якуб Корейба.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 