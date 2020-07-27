В мире очень много людей, государств и систем, которые хотят уничтожить западную модель цивилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

«Когда мы справимся с угрозами (прежде всего исламской и китайской), а на это уйдет большой кусок XXI века, тогда и поговорим (или наши дети поговорят). В целом у меня ощущение серьезного кризиса западной модели — мы разучились верить в себя и не бояться отстаивать свой образ жизни. Одни разговоры про то, что надо что-то сделать, как в Китае, вызывают у меня ужасный смех. Или скорее смеховой ужас», — рассказал собеседник издания.

Якуб Корейба: Русские, живущие вне России, иногда больше русские, чем в самой России © из архива Якуба Корейбы

Это все еще, как очень синтетично сказал покойный президент Лех Качиньский, «самая благоприятная среда для жизни человека», утверждает Якуб Корейба.

Полностью интервью можно прочитать здесь.