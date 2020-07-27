«Будут продолжаться закупки "Джавелинов". Они есть в программе помощи на 2021 год. Кроме того, уже сейчас "Джавелинами" будут вооружаться подразделения, которые будут направляться в зону проведения ООС. А это уже совсем другая расстановка сил. Конечно, мы будем размещать такое вооружение с учетом Минских договоренностей», — рассказал он.
По его словам, на днях США согласовали продажу Украине 16 скоростных катеров «Марк VI», оснащенных всем необходимым оборудованием и вооружением. Это современные патрульные катера, которые США сами ввели в оборот только в 2015 году. До этого времени они никому их не передавали. Теперь они будут в украинских ВМС.
Ельченко отметил, что главная цель этого состоит в том, чтобы «прекратить российское доминирование в Черном и Азовском морях». Американцы, по его словам, это признают, понимают и поэтому помогают.