Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, на какие поставки военной помощи Украина может рассчитывать от Соединенных Штатов. Об этом 27 июля он рассказал в интервью «РБК-Украина»

Техас, Калифорния или Сиэтл. Посол рассказал детали будущего визита Зеленского в США © пресс-служба президента Украины

По его словам, на днях США согласовали продажу Украине 16 скоростных катеров «Марк VI», оснащенных всем необходимым оборудованием и вооружением. Это современные патрульные катера, которые США сами ввели в оборот только в 2015 году. До этого времени они никому их не передавали. Теперь они будут в украинских ВМС.

Ельченко отметил, что главная цель этого состоит в том, чтобы «прекратить российское доминирование в Черном и Азовском морях». Американцы, по его словам, это признают, понимают и поэтому помогают.