Он отметил, что речь идет о визите с обязательным посещением двух или более штатов. Сейчас работают над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита.
Также отмечается, что в США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, предполагается, что в церемонии может поучаствовать Зеленский.
«Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев», — заявил Ельченко.
Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.