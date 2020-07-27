Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может произойти и до президентских выборов в этой стране. Об этом 27 июля посол рассказал в интервью «РБК-Украина»

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Также отмечается, что в США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, предполагается, что в церемонии может поучаствовать Зеленский.

«Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев», — заявил Ельченко.

Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.