Специальным представителем Госдепа по вопросам Украины может стать новый посол США на Украине Кит Дейтон, назначение которого может произойти сразу после президентских выборов в Соединенных Штатах в ноябре. Об этом 27 июля рассказал в интервью «РБК-Украина» посол Украины в США Владимир Ельченко

Корнилов рассказал, как Госдеп США вырыл яму своей собственной стране © AP, Eduardo Munoz Alvarez

Посол заявил, что слышал о его кандидатуре лишь положительные отзывы, и «нет никакого сомнения, что она будет утверждена, как только Сенат соберется».

Дейтон — генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США на Украине.