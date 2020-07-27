«Нам нужен такой человек, и после ноябрьских выборов, надеюсь, такой человек будет назначен. Прямо об этом не говорят, но есть такие намеки, что кто-то будет. На определенном этапе были расчеты на то, что таким человеком станет новый посол США в Украине Кит Дейтон, но, к сожалению, процесс его утверждения в Сенате затянулся, совершенно не по политическим причинам», — рассказал Ельченко.
Посол заявил, что слышал о его кандидатуре лишь положительные отзывы, и «нет никакого сомнения, что она будет утверждена, как только Сенат соберется».
Дейтон — генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США на Украине.