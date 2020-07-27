Родившийся на Украине российский актер, кинорежиссер, певец и продюсер Гоша Куценко 26 июля ответил на обвинения в харассменте, опубликовав видео в своем Instagram

«Каждый пиарится как может. Мы уже год пишем сценарий на тему харассмента в нашем мире кино, и я как никто в этой теме. И вот мы получили шикарный комедийный эпизод», — сказал Куценко.

На прошлой неделе блогерша с ником aliin.b опубликовала в TikTok серию видеообращений, в которых рассказала о том, как Куценко звал ее в отель «на полчасика».

Артист якобы сам дал ей разрешение на публикацию его сообщений, подчеркнув, что хотел просто встретиться. Актер Гоша Куценко попал на «Миротворец» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Небольшая ремарка: ему 50 лет, у него есть жена и трое детей», — заявила девушка.

Она подчеркнула, что отказалась ехать в отель, позвав артиста в публичное место, однако тот не согласился на такую встречу.

«У этого актера были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырех часов», — подчеркнула блогерша, добавив, что Куценко еще несколько раз звал ее в отель.

Сам же артист считает, что девушка просто привлекает к себе внимание.