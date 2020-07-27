Эра гегемонии белой, или, как это принято называть, кавказоидной, расы подходит к концу, рассказал в интервью изданию Украина.ру левый политический философ Антон Розенвайн

Собеседник издания называет это естественным движением жизни и предлагает относиться к нему без лишних эмоций и стремления бросаться под локомотив исторического процесса.

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Розенвайн утверждает, что Америка в ближайшие десятилетия будет становиться все более индейской. В силу миграции беднейших слоев латиноамериканских стран, то есть индейцев. В некоторых штатах (включая, например, Калифорнию) самыми распространёнными фамилиями уже стали Лопес и Санчес.

«Уместен ли в полуиндейском государстве памятник Колумбу — большой вопрос. Индейцам его не за что любить. Это как славянину ходить мимо памятника хану Батыю. И демонтируя памятники, Запад, собственно, готовит городскую среду под проект космополитического будущего, где, учитывая разнообразие народов и рас, от памятников историческим личностям в своём большинстве придётся отказаться как от провокатора постоянных конфликтов», — рассказал Антон Розенвайн.

По его словам, на Западе останутся лишь те монументы, которые каждый сможет трактовать по-своему.

Полностью интервью можно прочитать здесь.