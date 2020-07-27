В тексте петиции указывается, что визиты Зеленского сопровождаются чередой несчастных случаев в местах, где он побывал с официальным визитом. Например, в Париже, Омане, Прикарпатье.
«В целях безопасности наших граждан предлагаю отменить их», — сказано в тексте.
Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.
Сейчас продолжается сбор подписей. В поддержку инициативы уже высказались почти 1,5 тысячи человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции.