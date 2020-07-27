На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского на днях появилась петиция о запрете главе государства осуществлять официальные визиты в другие страны, поскольку «после них происходят одни несчастья»

Климкин заявил, что Зеленский в Луцке открыл ящик Пандоры © МИД Украины «В целях безопасности наших граждан предлагаю отменить их», — сказано в тексте. Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону. Сейчас продолжается сбор подписей. В поддержку инициативы уже высказались почти 1,5 тысячи человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции.