Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 27 июля в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7)

Канада поможет. Зеленский призвал не допустить Россию в G7 © Пресс-служба президента Украины

«Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Маас отметил, что не согласен также с приглашением других стран на саммиты G7.

«Мы считаем нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12», — сказал он.

Также глава МИД ФРГ назвал «очень опытным» министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Во время переговоров он последовательно отстаивает интересы Российской Федерации, но с ним всегда возможно найти приемлемое решение», — сказал Маас.

Саммит «Группы семи» в текущем году был запланирован на июнь, однако позднее американский президент отложил его по меньшей мере до сентября и заявил, что хотел бы провести этот саммит в расширенном формате — при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии.

В российском МИДе в ответ заявили, что к встрече G7 в расширенном формате должен присоединиться Китай, иначе она не будет иметь смысла.