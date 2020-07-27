Коронавирус проник в Хозяйственный суд Одесской области
Коронавирус проник в Хозяйственный суд Одесской области
© РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк
По словам Бумедера, среди больных коронавирусом работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины. 

Всего на ферме обнаружили более 170 случаев.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, местные власти закрыли ферму на карантин.

 