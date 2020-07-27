В Баварии на ферме, где сейчас работают украинские заробитчане, произошла вспышка коронавируса. Об этом 26 июля заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, передает Укринформ

Украина.ру на Youtube «То, что мы видели, было большим шоу» — Семен Уралов о луцком террористе