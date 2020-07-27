По словам Бумедера, среди больных коронавирусом работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины.
Всего на ферме обнаружили более 170 случаев.
Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, местные власти закрыли ферму на карантин.
По словам Бумедера, среди больных коронавирусом работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины.
Всего на ферме обнаружили более 170 случаев.
Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, местные власти закрыли ферму на карантин.
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