Во времена СССР любые межэтнические столкновения гасили самым жестким образом. Точно так же Россия должна пресекать столкновения между армянами и азербайджанцами на своей территории. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Сатановский рассказал, с чем связаны последние обострения в Белоруссии, Армении и Польше © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что в свое время он работал в государственном штабе оперотрядов Москвы в местах массового скопления людей и на собственном опыте знает методы пресечения провокаций и подавления беспорядков.

Для этого требуется выявление зачинщиков и задержание основных участников с последующим осуждением, считает он.

«Совершенно неважно, кто с какой стороны. Всех, кто этого заслуживает, сажать. Тех, кого можно, высылать, одних к себе, других к себе», — подчеркнул Сатановский.

Без жестких мер пресечения межэтнических столкновений после «переноса через границу» конфликта Азербайджана и Армении Россия может столкнуться с серьезными проблемами, предупреждает политолог.

По его мнению, опасность таких столкновений усиливается из-за многочисленности обеих диаспор в РФ и темперамента кавказских народов вкупе с многолетними сложностями в их отношениях друг с другом.