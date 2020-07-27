Ранее сообщалось, что на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе на юго-западе Москвы возле ресторана «Армянский дом» произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор.
Эксперт напомнил, что в свое время он работал в государственном штабе оперотрядов Москвы в местах массового скопления людей и на собственном опыте знает методы пресечения провокаций и подавления беспорядков.
Для этого требуется выявление зачинщиков и задержание основных участников с последующим осуждением, считает он.
«Совершенно неважно, кто с какой стороны. Всех, кто этого заслуживает, сажать. Тех, кого можно, высылать, одних к себе, других к себе», — подчеркнул Сатановский.
Без жестких мер пресечения межэтнических столкновений после «переноса через границу» конфликта Азербайджана и Армении Россия может столкнуться с серьезными проблемами, предупреждает политолог.
По его мнению, опасность таких столкновений усиливается из-за многочисленности обеих диаспор в РФ и темперамента кавказских народов вкупе с многолетними сложностями в их отношениях друг с другом.