Те тенденции, которые сейчас происходят в ДНР и ЛНР, вызывают очень серьезную озабоченность и во многом вызывают разочарование. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Денис Денисов: И Россия, и Украина потеряли время, которое можно было бы потратить на сотрудничество © РИА Новости, Нина Зотина

Также, по его словам, сегодня происходит массовая миграция населения из народных республик, и в большом объеме сохраняются миграционные настроения.

Если говорить о политической элите ДНР, отметил политолог, то у него складывается впечатление, что это непрофессиональные люди, которые не понимают, чем они занимаются.

«Не надо уже носить эти розовые очки относительно народных республик. Надо уже говорить правду, которая там существует», — категоричен Денисов.

Поэтому, к сожалению, если будут сохранены те же политические системы и такая же экономическая ситуация, эти регионы если не станут «черными дырами», то какого-то развития там наблюдать нам не придется, заключил собеседник издания.