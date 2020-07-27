Те очень специфические показатели из ДНР/ЛНР, которые редко можно увидеть, свидетельствуют о том, что это умирающие регионы без будущего, подчеркнул эксперт.
Также, по его словам, сегодня происходит массовая миграция населения из народных республик, и в большом объеме сохраняются миграционные настроения.
Если говорить о политической элите ДНР, отметил политолог, то у него складывается впечатление, что это непрофессиональные люди, которые не понимают, чем они занимаются.
«Не надо уже носить эти розовые очки относительно народных республик. Надо уже говорить правду, которая там существует», — категоричен Денисов.
Поэтому, к сожалению, если будут сохранены те же политические системы и такая же экономическая ситуация, эти регионы если не станут «черными дырами», то какого-то развития там наблюдать нам не придется, заключил собеседник издания.