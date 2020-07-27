«Армения — страна практически моноэтничная. Порядка 98% населения составляют этнические армяне. Языком межнационального общения как в тех республиках, где живет много этнических групп, причем некоторые из которых проживают компактно, русский язык не выступает. Представителей других этносов в Армении мало, и они общаются на армянском языке», — констатировал эксперт.
Политолог отметил, что хотя русское население Армении сравнительно небольшое, по армянским законам для всех нацменьшинств обеспечивается обучение на родном языке, а также предоставляются квоты в парламенте.
Искандарян добавил, в Армении в общем и целом достаточно спокойно относятся к советскому периоду, а историческими деятелями армянского происхождения вроде маршала Баграмяна или адмирала Исакова принято гордиться.