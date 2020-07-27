Поскольку сегодняшняя Армения фактически представляет собой мононациональное государство, то русский язык там не выступает языком межнационального общения. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

Политолог отметил, что хотя русское население Армении сравнительно небольшое, по армянским законам для всех нацменьшинств обеспечивается обучение на родном языке, а также предоставляются квоты в парламенте.

Искандарян добавил, в Армении в общем и целом достаточно спокойно относятся к советскому периоду, а историческими деятелями армянского происхождения вроде маршала Баграмяна или адмирала Исакова принято гордиться.