С точки зрения государственной политики России лучше вкладывать деньги в свою страну, а конфликты решать так, как выгодно российскому государству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

При этом лучше не заниматься решением конфликтов, которые непосредственно не касаются России.

«Некоторые конфликты длятся десятилетиями, столетиями. Например, Россия очень заинтересована в решении карабахского конфликта. Но карабахский конфликт возник задолго до того, как Россия появилась на Кавказе, продолжался столетиями и будет продолжаться. В настоящее время он просто не разрешим. Ну и что Россия должна сделать в данной ситуации? Россия и с Арменией, и с Азербайджаном находится в хороших отношениях. Что ей сделать? Чтобы армяне и азербайджанцы не спорили из-за Нагорного Карабаха, забрать его себе? Либо подарить американцам?», — рассказал Ищенко.

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

В настоящее время Россия сейчас активно занимается продвижением своих интересов по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке и ближнем зарубежье.

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