До Майдана Россия также, как и американцы, работала с украинской молодежью, рассказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Захват автобуса в Луцке, итоги правления партии «Слуга народа», война США и Китая © Кадр из видео Украина.ру

Однако это не мешало той же самой молодежи работать за гранты с европейцами, при этом они были не против взять и российские гранты.

«В 2007, 2008, 2010 годах американцы перестали раздавать гранты украинским грантоедам, потому что сделали ставку на то, что к власти придет Янукович и сделает все, что надо американцам. Так эти грантоеды выстраивались в очередь под моим кабинетом и спрашивали, когда Россия начнет выдавать гранты. Но при этом они не меняли своей евроинтеграционной направленности. Потом они все пошли работать к Януковичу. И как Россия должна была с ними работать?», — рассказал Ростислав Ищенко.

Это все равно, что сказать, если бы Сталин выкрал у Гитлера генерала Власова и дал бы ему генерал-полковника, заплатил много денег, тогда бы Власов воевал на его стороне, считает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.