На Украине есть довольно много противников майданной власти, но там нет массового желания интегрировать Украину в состав РФ. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Захват автобуса в Луцке, итоги правления партии «Слуга народа», война США и Китая © Кадр из видео Украина.ру

«Есть группа, которая говорит: нет, нам нужно совершенно нейтральная Украина. Мы не хотим, чтоб нас использовали в российско-американском противостоянии или еще где-то. Нейтральная Украина — это то, о чем мы мечтаем», — указал Ищенко.

Также, по его мнению, есть группа «адекватных» украинских националистов вроде журналиста Руслана Коцабы, которого пришедшие к власти националисты посадили в тюрьму за то, что они якобы «неправильные» националисты.

Поскольку на Украине общество слишком раздроблено, и там нет активного пророссийского движения, готового отстаивать свои интересы, трудно ожидать, что Россия вмешается в дела Украины и произведет там деукраинизацию, добавил политолог.