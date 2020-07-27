Эксперт отметил, что на Украине есть люди, выступающие за восстановление Советского Союза или Российской империи, но есть и те, кто видит Украину в качестве дружественной в отношении России, но независимой страны.
«Есть группа, которая говорит: нет, нам нужно совершенно нейтральная Украина. Мы не хотим, чтоб нас использовали в российско-американском противостоянии или еще где-то. Нейтральная Украина — это то, о чем мы мечтаем», — указал Ищенко.
Также, по его мнению, есть группа «адекватных» украинских националистов вроде журналиста Руслана Коцабы, которого пришедшие к власти националисты посадили в тюрьму за то, что они якобы «неправильные» националисты.
Поскольку на Украине общество слишком раздроблено, и там нет активного пророссийского движения, готового отстаивать свои интересы, трудно ожидать, что Россия вмешается в дела Украины и произведет там деукраинизацию, добавил политолог.