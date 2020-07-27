По его словам, как с украинской стороны, так и со стороны народных республик немало тех, для кого война превратилась в разновидность бизнеса.
Стороны, заинтересованные в прекращении конфликта, должны применять силу и убрать с линии конфликта тех, кого там не должно быть, считает собеседник издания.
«Чтобы только военные вели между собой диалог непосредственно на линии разграничения, а политики вели диалог в Минске», — рассказал Кость Бондаренко.
В среду, 22 июля, в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы договорились установить в Донбассе режим полного прекращения огня с полуночи 27 июля.
Полностью интервью можно прочитать здесь.