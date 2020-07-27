Чтобы прекратить конфликт в Донбассе, стороны должны четко следовать Минским договоренностям и убрать с линии разграничения тех, кто наживается на войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кость Бондаренко

Кость Бондаренко: Огромное число украинцев травмированы агрессивной информационной средой © РИА Новости, Нина Зотина

Стороны, заинтересованные в прекращении конфликта, должны применять силу и убрать с линии конфликта тех, кого там не должно быть, считает собеседник издания.

«Чтобы только военные вели между собой диалог непосредственно на линии разграничения, а политики вели диалог в Минске», — рассказал Кость Бондаренко.

В среду, 22 июля, в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы договорились установить в Донбассе режим полного прекращения огня с полуночи 27 июля.

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