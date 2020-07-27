По его словам, в будущем это возможно, но в краткосрочной и среднесрочной перспективе маловероятно.
«Еще надо понимать, что это возможно только в том случае, если Украина окончательно отвернется от Запада, украинцам станет понятно, что Штаты использовали Украину, а НАТО и Европейский союз им никогда не светит, а максимум — это дешевая рабочая сила в Европе», — считает собеседник издания.
То есть если Запад полностью лишит Украину финансовой и геополитической помощи, тогда еще можно надеяться на восстановление российского влияния, добавил Кирилл Молчанов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.