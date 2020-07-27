России будет сложно вернуть утраченные позиции на Украине, так как там сформировалось поколение, которое будет воспринимать Россию как страну, которая забрала часть территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Ищенко: Украина остается в сфере влияния России, несмотря на свою враждебность © РИА Новости, Нина Зотина

«Еще надо понимать, что это возможно только в том случае, если Украина окончательно отвернется от Запада, украинцам станет понятно, что Штаты использовали Украину, а НАТО и Европейский союз им никогда не светит, а максимум — это дешевая рабочая сила в Европе», — считает собеседник издания.

То есть если Запад полностью лишит Украину финансовой и геополитической помощи, тогда еще можно надеяться на восстановление российского влияния, добавил Кирилл Молчанов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.