Сенатор и телеведущий Алексей Пушков сказал, что многие американские и европейские СМИ заточены на поиск информации, которую можно было бы использовать против России, а также есть отдельные персоны, распространяющие лживые сведения о России

На открытом заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему: «Фейковые новости в коронавирусном мире. Необходимость противодействия», которое состоялось 23 июля в пресс-центре МИА «Россия сегодня», председатель комиссии объяснил, как устроены так называемые фабрики фейков.

«Я, безусловно, могу назвать СМИ, которые занимаются этим на регулярной основе или которые воспроизводят фейки. В Соединённых Штатах это почти все либеральные СМИ, в частности New York Times. Единственный телеканал, который периодически в США пытается противостоять этому, — Fox News. Он пытается хотя бы в какой-то степени нивелировать поток фейковой информации, превратившейся в средство внутриполитической борьбы. Мы должны понимать, что Россия превратилась в фактор внутриполитической борьбы в США, и всё, что касается России, задействуется во внутриполитической борьбе в США», — сказал сенатор Алексей Пушков. На Западе возник очередной запрос на дискредитацию России, и Киев активно работает - Ходаковский © из личного архива А.Ходаковского

Fox News можно назвать самым любимым телеканалом президента США Дональда Трампа — он не только часто даёт интервью его журналистам, но и может сам позвонить в прямой эфир, чтобы сделать заявление или прокомментировать ту или иную ситуацию.

Распространением недостоверной информации, по словам Пушкова, занимаются и многие европейские СМИ, особенно в Великобритании, где фейковые новости делают из всего на щелчок. Сенатор вспомнил случай, когда в программе «Постскриптум», которую он ведёт на телеканале ТВЦ, вышел сюжет о том, какие алкогольные напитки предпочитают предыдущий президент США Барак Обама, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и королева Великобритании. Через неделю в Sunday Times вышла статья «Российский сенатор обвинил королеву Британии в алкоголизме». Он подчеркнул, что заданность на поиск информации, которая может быть развёрнута во враждебной плоскости против России, к сожалению, характерна для очень многих СМИ.

«Что касается конкретных людей, то есть активисты на этом поле: бывший агент британской разведки Кристофер Стил (рассказывал о сговоре Дональда Трампа с агентами российских спецслужб за кулисами предвыборной кампании 2016 года — ред.), бывший обозреватель The Economist Эдвард Лукас, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, который периодически тоже поддерживает фейковую непроверенную информацию. Это целый ряд людей, которые активно участвую в информационной войне против России, преследуя свои собственные цели. Для Макфола, например, важно использовать российский фактор против Трампа, Лукас — это просто человек, одержимый «российской угрозой» ещё с советских времён. А есть люди, которые занимаются этим холодно и расчётливо, это фабрики фейков, это СМИ, которые занимаются извращением всей информации, касающейся России», — добавил Пушков.