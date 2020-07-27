В нынешних условиях украинские граждане могут эффективно сопротивляться украинизации только на уровне своей собственной семьи и на региональном уровне. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Они не боятся нацистов только 9 мая». Ищенко объяснил, почему Россия не сменит власть на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Что же касается регионального уровня, то, по его мнению, в регионах с преимущественно русскоговорящим населением местные власти пытаются прислушиваться к местным жителям и как-то маневрировать.

«По мере ослабления Центра и усиления местных властей у них получается больше возможностей. И если население будет организовываться и с этими властями работать, то на региональном уровне кое-где оно может получать поддержку», — указал Ищенко.

Еще одним способом борьбы против насильственной украинизации политолог считает смену руководства Украины, но этот вариант имеет изъян, потому что к власти могут прийти силы, которые будут проводить незаметную украинизацию, бороться с которой еще труднее.

Что же касается варианта, что власть поменяется в результате вторжения России, то этот вариант специалист считает самым маловероятным, потому что на Украине нет активного и многочисленного пророссийского движения, готового активно отстаивать свои права.

В любом случае, добавил собеседник издания, все эти варианты относятся к организованному отступлению, потому что переходить к наступательным действиям украинское общество не готово.