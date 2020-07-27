Российская «мягкая сила» должна действовать не только на постсоветском пространстве, но и в дальнем зарубежье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

«Нельзя забывать, что Россия является поставщиком безопасности для очень многих стран в мире, а безопасность на сегодняшний день — один из главных дефицитных ресурсов на планете. Соединенные Штаты поставщиком безопасности не являются. Мы видим, как они пытаются организовать свержение законных властей от Венесуэлы до Ближнего Востока и Сирии», — считает собеседник издания.

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

Поэтому если говорить о «мягкой силе», то Россия в настоящий момент на подъеме, а США переживают спад, заключил Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.