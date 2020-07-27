«Нельзя забывать, что Россия является поставщиком безопасности для очень многих стран в мире, а безопасность на сегодняшний день — один из главных дефицитных ресурсов на планете. Соединенные Штаты поставщиком безопасности не являются. Мы видим, как они пытаются организовать свержение законных властей от Венесуэлы до Ближнего Востока и Сирии», — считает собеседник издания.
Этот комплекс — экономика плюс безопасность — то, что Россия может предоставить своим партнерам, а американцы предоставить уже не могут.
Поэтому если говорить о «мягкой силе», то Россия в настоящий момент на подъеме, а США переживают спад, заключил Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.