Отмечается, что инцидент произошел вечером 19 июля, однако информация о нем появилась только сейчас. Личность полицейского установили спустя несколько дней.
По словам правоохранителей, 23 июля руководитель полиции области Василий Виконский уволил правонарушителя и направил материалы служебного расследования в территориальное подразделение Госбюро расследований (ГБР).
Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.