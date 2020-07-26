Сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовской области, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107, наехал на пешехода и скрылся с места аварии. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области

Пьяный полицейский сбил пешеходов под Киевом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что инцидент произошел вечером 19 июля, однако информация о нем появилась только сейчас. Личность полицейского установили спустя несколько дней.

По словам правоохранителей, 23 июля руководитель полиции области Василий Виконский уволил правонарушителя и направил материалы служебного расследования в территориальное подразделение Госбюро расследований (ГБР).

Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.