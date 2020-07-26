Восемь из 10 американцев полагают, что страна движется в неверном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения агентства Associated Press (AP) и исследовательского центра NORC, обнародованные 26 июля

Кто будет после Байдена и Трампа. Маленькие хитрости большой политики © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк отмечает, что подобные показатели, зафиксированные за 100 дней до президентских выборов в США в ноябре 2020 года, являются самыми низкими за все время президентства республиканца Дональда Трампа.

Кроме того, всего 32% жителей США довольны тем, как нынешняя администрация справляется с эпидемией коронавируса, и лишь 38% американцев считают, что экономика США пребывает в хорошем состоянии. В январе 2020 года — до пандемии и вызванных ею социально-экономических последствий — такое мнение разделяли 67% респондентов.

Согласно прогнозам агентства, еще одним испытанием для властей станут август-сентябрь, когда нужно будет определиться с возобновлением работы школ в стране на фоне продолжающейся эпидемии.

Одновременно с этим, по данным AP, бывший вице-президент Джо Байден, считающийся главным потенциальным соперником Трампа от демократов на предстоящих выборах, за последние месяцы добился успехов: он консолидировал ряды Демократической партии; поступление средств на его избирательную кампанию увеличилось, стартовала политическая реклама сразу в целом ряде штатов.