Сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали массовый протест в американском Портленде, где волнения не стихают уже почти два месяца, передает РИА Новости 26 июля

В Портленде демонстранты снесли памятник первому президенту США и подожгли американский флаг – видео © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Отмечается, что для того, чтобы оттеснить протестующих от здания суда, федеральные агенты применили слезоточивый газ. В результате толпа отступила с площади перед зданием суда и перешла на соседние улицы.

Многим пострадавшим от слезоточивого газа оказывали помощь медики-добровольцы, группы молодежи пытались защитить отступающих самодельными щитами, зонтиками и просто поднятыми руками.

Ранее суд в США отказался ввести временный запрет на проведение представителями федеральных правоохранительных ведомств задержаний во время протестов в Портленде, которого добивалась генпрокурор штата Орегон.

В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.